Vreme: Zvečer ponoči in jasno

Ljubljana, 10. julija - Zvečer in ponoči bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V soboto bo po sončnem dopoldnevu sredi dneva oblačnost od severa naraščala. Zgodaj popoldne bodo na severu nastale prve plohe in nevihte, do večera pa bodo padavine in nevihte zajele vso Slovenijo.