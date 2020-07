Danes znani rezultati splošne mature

Ljubljana, 13. julija - Dijaki in vsi ostali, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, bodo danes seznanjeni z doseženim uspehom. Celosten pogled na rezultate splošne in poklicne mature 2020 bodo sicer na novinarski konferenci predstavili ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec ter pristojni na Državnem izpitnem centru.