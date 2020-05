Na NIJZ spisali higienska priporočila za obdobje mature

Ljubljana, 28. maja - V soboto se za srednješolce začenja maturitetno obdobje, za katerega so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) spisali higienska priporočila. Poleg pravilne higiene rok in kašlja stroka v času mature priporoča redno zračenje učilnic in nošenje mask v prostorih šole. V učilnicah naj bo do 15 dijakov, sedijo pa naj vsaj 1,5 metra narazen.