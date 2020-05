S pisnim izpitom iz angleščine v soboto začetek splošne in poklicne mature

piše Vlasta Ivić

Ljubljana, 28. maja - Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se v soboto s pisnim izpitom iz angleščine začenjata splošna in poklicna matura. Priprave na maturo so letos zaradi epidemije covida-19 potekale drugače kot običajno, saj so se dijaki nanjo osredotočali s poukom na daljavo. To je tudi razlog, da bodo esej iz materinščine pisali v ponedeljek.