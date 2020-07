V ZDA nov dnevni rekord okužb z novim koronavirusom

New York, 10. julija - Okužbe z novim koronavirusom so v ZDA v četrtek naraščale v 41 od 50 zveznih držav. Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa so v državi potrdili že skupno 3,1 milijona primerov okužbe, zaradi covida-19 je umrlo 133.195 ljudi. V četrtek so potrdili rekordnih 65.500 novih okužb, umrlo je še 900 bolnikov.