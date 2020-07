New York, 7. julija - V ZDA so po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa do ponedeljka našteli že najmanj 130.208 smrtnih žrtev covida-19, število okuženih s koronavirusom se bliža trem milijonom, Bela hiša pa vztraja, da so ZDA vodilna država na svetu glede boja proti pandemiji.