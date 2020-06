Vse več ameriških zveznih držav zaostruje ukrepe proti širjenju novega koronavirusa

New York, 30. junija - Za Teksasom je tudi Arizona v ponedeljek zaprla bare, v Oregonu in Kansasu uvajajo obvezno nošenje zaščitnih mask v javnih prostorih, New Jersey je preložil ponovno strežbo v notranjosti restavracij, maske pa ukazujejo celo v Jacksonvillu na Floridi, kjer bo predsednik ZDA Donald Trump avgusta sprejel republikansko predsedniško nominacijo.