Na Hrvaškem 91 novookuženih, še en človek umrl

Zagreb, 9. julija - V preteklih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili še 91 primerov okužbe z novim koronavirusom, še ena oseba s covidom-19 pa je umrla, je potrdil hrvaški štab civilne zaščite. Na Hrvaškem so od začetka julija potrdili 639 primerov okužb, kar je nekaj manj kot petina vseh primerov, ki so jih zabeležili po prvi okužbi 25. februarja.