Na dan reke Save označevali njeno najvišjo gladino

Ljubljana, 2. junija - Ob dnevu reke Save so v ponedeljek postavili nove oznake visokih voda na višini, ki jo je Sava dosegla ob poplavljanju oktobra 2010. Nameščanje preprostih oznak na objekte sporoča, kakšno moč in dinamiko imajo naše reke, jezera in morje, so poudarili na okoljskem ministrstvu.