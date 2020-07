Dnevnik o nezadovoljstvu z Aleksandro Pivec (9. 7.)

Ljubljana, 8. julija - Meta Roglič v komentarju Zapravljeni kapital Aleksandre Pivec piše o vse večjem nezadovoljstvu s predsednico DeSUS Aleksandro Pivec. Njene obljube namreč ostajajo neizpolnjene, do sodelavcev nima zavor in njene poteze so oportunistične. Obenem ne skriva navdušenja do sodelovanja s predsednikom vlade, čeprav se on na koalicijske partnerje ne ozira.