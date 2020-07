Delo o regresih (9. 7.)

Ljubljana, 8. julija - Maja Grgič v komentarju Obveznost in priložnost piše, da je letos kljub vplivu krize kot posledice epidemije večina delodajalcev do roka izplačalo regres. Čeprav si nekatera podjetja težje privoščijo izigravanje delavskih pravic, pa je iz izkušenj preteklih let znano, da je prav glede regresov še vedno veliko kršitev.