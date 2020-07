Ljubljana, 8. julija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o vladni omejitvi zbiranja največ desetih oseb, v torek v Sloveniji potrjenih 24 novih okužbah z novim koronavirusom in odločbah o karanteni, ki jih od danes na večini kontrolnih točk vročajo le še med 6. in 22. uro.