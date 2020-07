Na beograjskih ulicah znova več tisoč protestnikov

Beograd, 8. julija - Na ulicah Beograda se je nocoj znova zbralo več tisoč ljudi, ki protestirajo proti novim ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa in predsedniku Aleksandru Vučiću. Znova je prišlo do nasilja, protestniki mečejo predmete na policiste, ti naj bi uporabili solzivec, slišati je glasno pokanje. Nasilni protesti so izbruhnili tudi v Novem Sadu.