Na Prangerju o prevajanju slovenske poezije v nemščino

Ljubljana, 8. julija - V okviru festivala Pranger, ki združuje pesnike, kritike in prevajalce poezije, je danes v Ljubljani potekal pogovor o prevajanju slovenske poezije v nemščino. Pripravili so ga v luči priprav Slovenije na častno gostjo Frankfurtskega knjižnega sejma leta 2023. Sodelujoči so se strinjali, da mora biti poezija kakovostna, za Nemce pa tudi logična.