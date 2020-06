Festival Pranger v 17. izvedbi z nekaterimi spremembami

Ljubljana, 30. junija - Festival Pranger bo s poezijo, kritiko in prevajanjem med 7. in 11. julijem ponovno povezal Ljubljano ter Rogaško Slatino. Srečanje bo v 17. izdaji predstavilo devet pesniških zbirk, potekali bosta prevodna razprava ter razprava Poezija in množice, predstavljen pa bo tudi Stritarjev nagrajenec, ki bo letos znan šele na podelitvi nagrade.