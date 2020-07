Z razpravo Poezija in množice se začenja festival Pranger

Ljubljana, 7. julija - Festival Pranger bo v 17. izdaji začela konceptualna razprava Poezija in množice, na kateri bodo sodelovali Saša Pavček, Nataša Velikonja in Sergej Harlamov. Festival je namenjen srečanju pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije, da se argumentirano pogovorijo o izbranih zbirkah. Zaključil se bo v soboto v Rogaški Slatini.