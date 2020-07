Na Hrvaškem v preteklem dnevu še 53 okužb z novim koronavirusom

Zagreb, 8. julija - Na Hrvaškem so od torka popoldne potrdili še 53 okužb z novim koronavirusom, ena oseba pa je umrla, je danes potrdil hrvaški štab civilne zaščite. Kot so dodali, je v državi trenutno 934 obolelih s covidom-19. Med njimi je 19 oseb na zdravljenju v bolnišnicah, na ventilator so priključeni štirje ljudi.