Na seznamu presežnih delavcev v Hisense Gorenje Europe 46 zaposlenih

Velenje, 2. junija - Na seznamu presežnih delavcev v družbi Hisense Gorenje Europe je 46 zaposlenih, ki bodo v prihodnjih dneh dobili odpovedi pogodb iz poslovnega razloga. V družbi so sicer predvideli, da bodo število zaposlenih zmanjšali za 155, in tej številki se bodo skušali približati s t. i. mehkimi metodami, so za STA pojasnili v Hisense Gorenju.