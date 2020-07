WHO preučuje nove dokaze glede širjenja koronavirusa po zraku

Ženeva, 8. julija - Vse več je dokazov, da se novi koronavirus po zraku širi na precej večje razdalje, kot smo domnevali doslej, morda celo več deset metrov, so v torek priznali pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) in napovedali, da bodo v nekaj dneh objavili novo znanstveno razlago na to temo.