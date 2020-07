Predčasen konec nogometne sezone v Črni gori

Podgorica, 7. julija - Izvršni odbor črnogorske nogometne zveze je odločil, da prekine domače prvenstvo zaradi novonastalega položaja z novim koronavirusom. Do predčasnega konca sezone je prišlo tudi zaradi dejstva, da je bil najmanj en pozitiven primer v vrstah Budućnosti, zaradi česar so morali vsi igralci in osebje kluba v 14-dnevno karanteno.