Po trku dveh kolesarjev v Mariboru umrla 76-letnica

Maribor, 7. julija - Med stanovanjskimi bloki na Ulici Staneta Severja v Mariboru je v ponedeljek popoldne prišlo do prometne nesreče, v kateri je po trčenju s sedemletnim kolesarjem umrla 76-letna kolesarka. Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je otrok na koncu ploščadi ob stopnicah zapeljal po brežini in na površini za pešce trčil v njen desni bok.