Stari trg ob Kolpi, 8. maja - V okolici Starega trga ob Kolpi je v prometni nesreči življenje izgubil 50-letni motorist. Na cesti med Špeharji in Radenci je nekaj po 13. uri motorist v ovinku izgubil oblast nad motorjem in trčil v levi del tovornega vozila. Zaradi hudih poškodb je motorist umrl na kraju nesreče, so zapisali na Policijski upravi (PU) Novo mesto.