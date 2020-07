Sodelujoči v pogovoru STAkluba in zveze društev diabetikov izpostavili pomen gibanja in urejene prehrane sladkornih bolnikov

Ljubljana, 7. julija - Sodelujoči v današnjem spletnem pogovoru STAkluba in Zveze društev diabetikov Slovenije so izpostavili pomen gibanja in urejene prehrane pri sladkornih bolnikih. Posebej so opozorili na pomen akcije osveščanja in opozarjanja na življenje oseb s sladkorno boleznijo #darujemKilometre, ki se uradno začenja prav danes.