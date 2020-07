Raziskava: V Španiji protitelesa razvilo pet odstotkov ljudi

Madrid, 7. julija - Raziskava prisotnosti protiteles proti novemu koronavirusu med prebivalci Španije je pokazala, da je protitelesa razvilo zgolj pet odstotkov od več kot 61.000 sodelujočih ljudi. To po navedbah avtorjev raziskave pomeni, da so še daleč od t. i. čredne imunosti in da ukrepi socialnega distanciranja ostajajo najboljši način za spopadanje s pandemijo.