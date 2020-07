V vipavskem centru starejših okužbo potrdili pri še enem stanovalcu

Vipava, 7. julija - Pri še 81 testiranjih na prisotnost novega koronavirusa, ki so jih v ponedeljek opravili med stanovalci in zaposlenimi v Centru starejših Pristan v Vipavi, so odkrili le eno dodatno okužbo med stanovalci. Skupno so tako okužbo potrdili pri 11 stanovalcih in sedmih zaposlenih, je za STA danes povedal direktor centra Martin Kopatin.