Ljubljana, 7. julija - Slovenija bo častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma leta 2023 namesto leta 2022. Do zamika je prišlo, ker je Kanada, letošnja častna gostja sejma, zaradi posledic pandemije covida-19 sejem in vse vpletene države s podpisanimi pogodbami zaprosila za premik svojega gostovanja v leto 2021, so sporočili z Javne agencije za knjigo RS.