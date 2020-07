V slovenjgraški bolnišnici sanirali posledice naliva, delo poteka nemoteno

Slovenj Gradec, 7. julija - V neurju, ki je v ponedeljek zvečer zajelo tudi območje slovenjgraške občine, je meteorna voda zalila kletne prostore novega dela Splošne bolnišnice Slovenj Gradec v stavbi C. Večjega vdora vode ni bilo, posledice naliva pa so sanirali gasilci, bolnišnični vzdrževalci in čistilne ekipe. Danes delo poteka nemoteno.