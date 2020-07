Neurja najbolj prizadela vzhodni in osrednji del Slovenije

Ljubljana, 7. julija - Slovenijo je ponoči prešla hladna fronta, ki je prinesla obilne padavine in močan veter. Neurja so bila posebej izrazita v vzhodnem in osrednjem delu države, kjer so imeli gasilci veliko dela z odstranjevanjem podrtih dreves in črpanjem meteorne vode. Ponekod je veter odkrival strehe, pristojni pa poročajo tudi o udaru strele in zemeljskem plazu.