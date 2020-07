Ujma v prestolnici lomila drevje in zalivala podvoze

Ljubljana, 6. julija - Vzhodni in osrednji del države je zvečer zajelo neurje z dežjem in močnim vetrom, ki je lomil drevja. Center za obveščanje poroča o večjem številu intervencij, povezanih z vetrolomom in črpanjem vode. V Ljubljani je voda med drugim zalila podvoza na Celovški in Drenikovi cesti, močan veter je lomil drevje. Voda marsikje po državi ovira promet.