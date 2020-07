V ponedeljek pet novih okužb v Cerknici, štiri v Mariboru

Ljubljana, 7. julija - V ponedeljek so kar pet novih okužb z novim koronavirusom potrdili v Cerknici, štiri pa v Mariboru. Po dve okužbi so odkrili v Slovenski Bistrici, Postojni in Ilirski Bistrici, po eno pa v občinah Dravograd, Mengeš, Medvode, Ribnica, Trbovlje, Podvelka, Šempeter - Vrtojba in Renče - Vogrsko.