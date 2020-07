Vlada v razširjeni sestavi zvečer o državnem načrtu zaščite in reševanja ob pojavu nalezljive bolezni

Ljubljana, 6. julija - Vlada se bo zvečer seznanila s kršitvami in nadzorom karantenskih odločb, prav tako pa bodo v razširjeni sestavi razpravljali o državnem načrtu zaščite in reševanja ob pojavu nalezljive bolezni, ki so ga po prvem valu epidemije dopolnili. Medtem sta dve osebi osumljeni širjenja okužbe iz malomarnosti, za kar je zagrožena denarna ali zaporna kazen.