Kitajska in Indija za čimprejšnjo umiritev napetosti na meji

Peking/New Delhi, 17. junija - Zunanja ministra Indije in Kitajske sta se v današnjem telefonskem pogovoru strinjala, da je treba čimprej umiriti napetosti, ki so v ponedeljek izbruhnile na meji med državama, so sporočili iz Pekinga. Obe strani sta tudi poudarili pomen zaščite ozemeljske celovitosti držav.