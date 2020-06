Kitajska v sporu z Indijo domnevno izpustila deset indijskih vojakov

Peking, 19. junija - Kitajska je izpustila deset indijskih vojakov, potem ko so na meji med državama v ponedeljek izbruhnili spopadi s smrtnimi žrtvami. Indijski mediji, ki se sklicujejo na vire v vojski, poročajo, da so med drugim izpustili podpolkovnika in tri majorje. Indijska vlada ni potrdila niti poročanja medijev niti, da pogreša vojake, piše britanski BBC.