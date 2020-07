V vipavskem centru starejših odkrili še eno okužbo med zaposlenimi

Vipava, 6. julija - Po nedeljskem popoldanskem testiranju na okužbe z novim koronavirusom v Centru starejših v Vipavi so okužbo potrdili še pri enem od zaposlenih. Skupaj je tako okužba potrjena pri sedmih zaposlenih in devetih stanovalcih. Danes nadaljujejo testiranja; dopoldne jih bodo tako opravili pri okrog 40 stanovalcih in 12 zaposlenih.