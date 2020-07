V soboto na meji izdali in vročili 338 odločb o karanteni, danes še 435

Gruškovje/Pince, 5. julija - V soboto, na prvi dan veljave strožjih ukrepov ob prehajanju državne meje, so zdravstveni delavci v sodelovanju s policisti na mejnih prehodih izdali in vročili 338 odločb o karanteni. Več kot polovica vseh odločb je bila odrejena prišlekom iz Bosne in Hercegovine. Danes so jih izdali še 435, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje.