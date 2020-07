V centru starejših v Vipavi okuženih še pet stanovalcev in en zaposlen

Vipava, 5. julija - V Centru starejših Pristan v Vipavi so po današnjih testiranjih okužbo z novim koronavirusom potrdili še pri petih stanovalcih in eni zaposleni osebi, je za STA povedal direktor centra Martin Kopatin. Skupno so tako v centru doslej potrdili okužbo pri devetih stanovalcih in šestih zaposlenih.