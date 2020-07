ZDA v praznični konec tedna z nadaljevanjem rasti okužb z novim koronavirusom

New York, 4. julija - V ZDA so v petek okužbe z novim koronavirusom še vedno naraščale v najmanj 40 zveznih državah in so po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa do večera narasle na skoraj 2,8 milijona, zaradi bolezni covid-19, ki jo virus povzroča, pa je umrlo že skoraj 130.000 ljudi.