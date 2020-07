V ZDA rekordne rasti okužb z novim koronavirusom

New York, 3. julija - V ZDA so v četrtek potrdili rekordnih 50.700 novih primerov okužbe s koronavirusom, ki rastejo v 40 od 50 zveznih državah. Zmanjšujejo se le na severovzhodu ZDA, ki je bil aprila najbolj prizadet, ter v Nebraski in Južni Dakoti. Najhuje je v Arizoni, Teksasu, Floridi in Kaliforniji, odkoder prihaja na dan več kot polovica pozitivnih testov v ZDA.