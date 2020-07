Dopolnitve državnega načrta ob pojavu epidemije v prihodnjem tednu pred ministrstva in vladne službe

Ljubljana, 5. julija - Državni načrt ob pojavu epidemije nalezljive bolezni je trenutno v zaključni fazi dopolnjevanja in bo v prihodnjem tednu predstavljen ministrstvom in vladnim službam, so za STA napovedali na Upravi RS za zaščito in reševanje. Prav tako bodo ključnim vpletenim v obvladovanje epidemije covida-19 predstavili osnutek poročila o delu med epidemijo.