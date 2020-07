V Avstriji spet več kot sto novih okužb s koronavirusom

Dunaj, 3. julija - V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili 109 novih okužb s koronavirusom. To je že drugič ta teden, da so pri naših sosedih potrdili več kot sto novih okužb enem dnevu. Največ okužb so v zadnjem dnevu potrdili v Zgornji Avstriji, kjer so tudi zaprli več šol in vrtcev.