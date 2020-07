V Srbiji največ smrtnih žrtev covida-19 doslej, veliko novih okužb tudi v soseščini

Beograd/Sarajevo/Skopje, 3. julija - V Srbiji je v zadnjih 24 urah zaradi covida-19 umrlo 11 bolnikov s covidom-19, kar je največ od začetka epidemije v državi 6. marca. Potrdili so še 309 okužb. V Severni Makedoniji so potrdili 165 novih primerov okužbe, umrlo je še sedem bolnikov. Iz Bosne in Hercegovine poročajo o 173 novih primerih okužbe, umrla sta še dva bolnika.