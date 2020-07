Na NIJZ veliko vlog za soglasje k javni prireditvi, zaživela spletna oddaja vlog

Ljubljana, 3. julija - NIJZ je danes objavil napovedana navodila organizatorjem javnih prireditev do 500 oseb za pridobitev pozitivnega mnenja inštituta. Na spletu je dostopna tudi vloga za pridobitev mnenja o načrtovanem zbiranju, so sporočili. Ob tem so opozorili, da prejemajo veliko vlog, zato lahko prihaja do zamud, a upoštevajo datum izvedbe prireditev.