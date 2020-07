Na Hrvaškem potrdili 96 novih okužb, največ po 1. aprilu

Zagreb, 3. julija - Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 96 novih okužb z novim koronavirusom, umrla sta še dva bolnika s covidom-19, je sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Gre za največje število okuženih po 1. aprilu, ko so prav tako potrdili 96 okužb. To je sicer tudi najvišje število dnevnih okužb od prvega primera v državi 25. februarja.