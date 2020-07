Na protestnem shodu znova odločno proti odpuščanju v Fraportu Slovenija

Brnik, 2. julija - Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana se je danes zbralo okoli 50 delavcev in sindikalistov, ki so s protestnim shodom izrazili nasprotovanje napovedanemu odpuščanju četrtine zaposlenih v Fraportu Slovenija. Poslovodstvo podjetja so znova pozvali, naj izkoristi državno pomoč in s tako drastičnim ukrepom počaka vsaj do konca leta.