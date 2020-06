KS 90 ob napovedi odpuščanja v Fraportu poziva k iskanju čim manj bolečih rešitev

Brnik, 5. junija - V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije, ki je reprezentativna sindikalna centrala za dejavnost zračnega prometa, so s presenečenjem in zaskrbljenostjo sprejeli najavo družbe Fraport Slovenija o nameravanem odpuščanju večjega števila delavcev. Od vlade, pristojnih ministrstev in vodstva družbe pričakujejo skupno iskanje čim manj bolečih rešitev.