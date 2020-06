Sindikati enotno proti odpuščanju v Fraportu Slovenija

Brnik, 12. junija - Vsi trije sindikati, ki delujejo v družbi Fraport Slovenija, so v četrtek poslovodstvu družbe poslali skupno stališče glede napovedanega odpuščanja. Enotno menijo, da še niso podani razlogi in tudi ne izkoriščene vse ostale možnosti, ki bi opravičevale najbolj radikalen ukrep, to je odpuščanje večjega števila delavcev.