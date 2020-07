Na Koroškem v sredo potrdili največ okužb v enem dnevu doslej, vsi povezani

Ravne na Koroškem, 2. julija - Na Koroškem so v sredo potrdili devet primerov okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu doslej. Od tega so potrdili pet primerov na območju Raven na Koroškem in štiri v Dravogradu. Vsi primeri so povezani, so za STA pojasnili na ravenski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).