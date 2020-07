Škof odstopil s čela SDH, vodenje holdinga začasno prevzel Kržan

Ljubljana, 1. julija - Gabrijel Škof je danes odstopil z mesta predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH). Kot so sporočili iz družbe, se je za to odločil iz osebnih razlogov in se bo posvetil drugim izzivom. Vodenje holdinga bo v četrtek začasno prevzel član nadzornega sveta Igor Kržan.