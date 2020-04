Ljubljana, 15. aprila - Strokovna komisija, ki jo je oblikoval finančni minister Andrej Šircelj, z odprtim pozivom išče člane nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH). Prijave bo komisije sprejemala do vključno srede, 22. aprila do 12. ure, so sporočili s finančnega ministrstva.