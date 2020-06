Na dodatni poziv za kandidate za nadzornike SDH 17 prijav

Ljubljana, 2. junija - Na javni poziv za pridobivanje dodatnih kandidatov za nadzornike SDH, ki ga je pred dnevi objavilo ministrstvo za finance, je prispelo 17 prijav. Strokovna komisija bo zdaj ocenila prijave, prispele na prvotni in dodatni poziv, in za ministra Andreja Širclja pripravilo predlog kandidatov, so za STA povedali na ministrstvu.